Может кто нибудь кратко описать смену ПК в горах Кавказа?

Смена высотных поясов в горах связана с закономерной сменой природных условий про переходе от подножий к вершинам гор. В нижнем высоком поясе господствуют широколиственные дубово-буковые леса. Выше к широколиственным породам добавляются ели и сосны. Постепенно леса становятся смешанными,а затем— хвойными. На высоте чуть более 2 тыс. м исчезает древесная растительность — прекрасные елово-пихтовые леса сменяются субальпийскими и альпийскими лугами,которые используются для выпаса скота. Примерно на высоте 3 тыс. м луга уступают место горным тундрам,а ещё выше начинается моя голых скал,многолетних снегов и льдов.