Может ли буран свирепствовать в горах. Выбери правильный вариант ответа:1. да,если это высокие горы,2да ,при сильном ветре,3да,на вершине горы,4нет,буран бывает в степи.

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Может ли буран свирепствовать в горах. Выбери правильный вариант ответа:1. да,если это высокие горы,2да ,при сильном ветре,3да,на вершине горы,4нет,буран бывает в степи.

Автор: Гость