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Может ли быть людина успишною без интернета
Может ли быть людина успишною без интернета
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да, вполне ведь большинство людей развилось без интернета! Например Линкольн!
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