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Может ли слабый человек победить сильного и могущественного человека?
Может ли слабый человек победить сильного и могущественного человека?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Он может победить духом, хитростью или умом.
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