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Может ли страус сказать о себе что он птица?
Может ли страус сказать о себе что он птица?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Страус о себе?Это вопрос с подвохом?так как страусы не разговаривают.
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