Может мне кто-нибудь объяснить нормальным и доступным языком про функции.Что такое аргумент?Что такое kx+b?Что такое нули функций?Как определить убывающую и возрастающую функц ию?Какеи есть свойства функций и как их н...
Может мне кто-нибудь объяснить нормальным и доступным языком про функции.Что такое аргумент?Что такое kx+b?Что такое нули функций?Как определить убывающую и возрастающую функц ию?Какеи есть свойства функций и как их найти??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х - ось абсцисс (горизонталь) у - ось ординат (вертикаль) k - на сколько умножается х b - сколько к этому прибавляется y=5x+4 x = 1, х=-1 y=9, y=-1 А (1;9) В (-1;1) И отмечаешь эту прямую на графике.