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Можете ли вы решить это?
Можете ли вы решить это?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Здесь все нечетные числа:сумма трех нечетных чисел будет нечетным числом,поэтому такого решения нет
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