Можете ответить на два вопроса 1) Кто создаёт афоризмы? 2)В каких произведениях используется иносказание - в пословицах или в афоризмах? Приведите примеры.

Для них - афоризм мудреца, живущего несколько веков назад - априори правильный, ведь это было в прошлом, где, как кажется анальным людям, и сосредоточена вся правда мира. Это именно анальные люди становятся собирателями цитат и афоризмов - маленьких фраз из прошлого. Кладезью крылатых выражений являются творения классиков русской литературы: Пушкина, Крылова, Толстого, Достоевского, Чехова.