Можете придумать девиз к название Губка Боб или Губки Боба Срочно пжжж
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Можете придумать девиз к название Губка Боб или Губки Боба Срочно пжжж
Ответ(ы):
Гость:
Если у вас команда из нескольких лучше как Диалог типа они говорит "Если ты не знал его значит ты не губка боб" А второй уже второй текст, но лучше чтоб один сказал "нашу команду... И все хором ответили ГУБОК
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