Можете в нескольких словах объяснить как решить этот пример t(t-1)lt;0 у нас завтра проверочная контрольная работа а я забыл как решаются примеры так-го типа

T*(t-1)=0 произведение равно 0 когда хотябы один из множителей равен 0 значит либо t=0 либо t-1=0 ,при t=1 теперь рассмотрим когда произведение меньше 0 когда множители имеют разные знаки t> 0 t-1<0 0<t<1 t(0;1)