Можите ли вы решить это??+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15

Можите ли вы решить это??+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Токо если 15+5+9+1=30 больше ни как
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