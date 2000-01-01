Можна вважати Роксоляну, із повісті О. Назарука, патріоткою рідного краю??? дуже треба!!! ПРОШУ!!!!

Роксолана- це повість про українську дівчину яка стала жінкою падишаха великого султана Сулеймана. Роксолана дуже любила свій рідний край та рідний дім. Вона дуже любила своїх рідних. Вона незважаючи на те, що стала мусульманкою в душі завжди хотіла повернутися додому на Україну. Я вважаю, що вона була патріоткую.