Можно ли говорить "Мой путь не перегородим"?

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Можно ли говорить "Мой путь не перегородим"?
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Гость:
Нет, нельзя. Лучше сказать: меня не остановить!
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