Можно ли конькобежца на дистанции 100 метров считать материальной точкой
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Можно ли конькобежца на дистанции 100 метров считать материальной точкой
Ответ(ы):
Гость:
Материальная точка – это тело, размерами которого в данных условияхможно пренебречь. Размеры конкобежца очень малы по сравнении с расстоянием в 10000 км. Конечно, можно.
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