Можно ли сказать, что абсолютная монархия означала вседозволенность короля? Почему ?

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В Англии нет.Монархам нужно было призывать парламент. При Тюдорах парламент потерял свое былое значение. Еще в 1410 г. короли получили возможность определять правильность парламентских выборов. Другими словами, любое лицо, неугодное монарху, могло быть лишено места в парламенте «ввиду незаконности избрания». Но не только на состав, но и на работу парламента монархи стали оказывать давление.