Могла ли Дуня поступить иначе станционный смотритель

Гость: Гость:

Мне кажется , что нет , потому что она не задумывалась о последствиях. Дуня не задумываясь уехала и не вернулась к своему отцу , по скольку она полюбила того человека (вот эгоистка, это не пиши), она думала , что после её исчезновения ничего не изменится. Все это мнение было огромной ошибки , спустя годы станционный смотритель не выдержал и умер , а она так и не успела попращатся, из-за этого она себя и ненавидела .