Мои подружки было 5 конфет А у меня 10 а моей 3 подружки 20 конфет сколько было конфеты когда у моей 4 подружки если у неё столько же сколько у нас всех

Разное

Мои подружки было 5 конфет А у меня 10 а моей 3 подружки 20 конфет сколько было конфеты когда у моей 4 подружки если у неё столько же сколько у нас всех

Автор: Гость