Мои подружки было 5 конфет А у меня 10 а моей 3 подружки 20 конфет сколько было конфеты когда у моей 4 подружки если у неё столько же сколько у нас всех

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Мои подружки было 5 конфет А у меня 10 а моей 3 подружки 20 конфет сколько было конфеты когда у моей 4 подружки если у неё столько же сколько у нас всех
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Гость:
10+5+20=35 Ответ: 35 конфет
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