Мои впечатления по рассказу "чучело" в.к. железняков

Я не читала этот рассказ,но посмотрела фильм.Фильм про девочку у которой не было родителей,а был дедушка.Она пришла в школу,где её стали недолюбливать,но она сначала этого не замечала.Ей понравился один мальчик,который ей помогал.Но как-то раз они пришли в заброшенный дом,где были её одноклассники.Они украли её любимое платье,сделали с платьем чучело,и подожгли.Девочка заплакала,т.к. это было мамино любимое платье.Я смотрела этот фильм очень давно,это не конец.Всего две части.Где всё очень печально.Я пролила не мало слёз.Вот поставьте на место этой девочки себя,и поймёте на сколько это больно.