Мои впечатления по рассказу В.К.Железняков "Чучело"

Недавно я прочитал книгу В. К. Железникова «Чучело» . Я не могу точно сказать, понравилась мне эта повесть или нет, потому что в некоторых ситуациях я узнавал себя, своих одноклассников, знакомых. В повести Железникова «Чучело» рассказывается о равнодушии и жестокости. Эта история про новенькую девочку - Лену Бессольцеву. Лену невзлюбили с первого момента её появления в классе. Её открытость и отзывчивость были непонятны детям. Она была не похожа на них, и этим вызывала раздражение. Сначала я думал, что Лена - робкая девочка, не способная защитить себя. Она наивно полагала, что ребята просто шутят, и весело смеялась сама над собой. Но оказалось, что весёлые шутники -жестокие люди, равнодушные ко всем, кроме себя. В этом классе никто не помогал другому, никто не дружил, никто не имел собственного мнения. Все подчинялись Железной кнопке, которая была диктатором в классе. С одной стороны, она злая и эгоистичная, а с другой -просто слабая девочка, которая хотела выделиться. Для этого она придумала объявить всем бойкоты. А что толку от постоянных бойкотов? Сегодня одному, завтра - другому. В конце концов, на них просто перестали обращать внимание, и Железная кнопка потеряла свою силу. Единственным человеком, который понравился Лене с первого взгляда, был Дима Сомов. Он казался благородным и бескорыстным, а на самом деле был подлым трусом. Наедине с Леной Дима мог бесконечно храбриться, но как только видел своих одноклассников, тут же забывал свои обещания. Переломным моментом в этой истории была встреча на костре. Дима, в порядочности которого Лена не сомневалась, предал её. Лена говорит: «Я пришла сюда одним человеком, а ушла совсем другим» . Лена оказалась храброй и мужественной девочкой. Она сумела пережить издевательства и унижения. Лена научилась защищать себя и свои права. Уехала Лена не побеждённой, а победившей. Она смогла изменить этих детей, перевернуть их жизнь. Ребята осознали всю глупость своих поступков. Лене Бессольцевой пришлось пережить и одиночество, и жестокое непонимание сверстников. Но ее способность к самопожертвованию и прощению, стремление к правде, ее прекрасная смелость в любви, помогли ей принять правильное решение - никогда не становиться на сторону толпы, которая травит беззащитного только за то, что он не похож на остальных. Я считаю, что детская жестокость - серьёзная проблема, актуальная и в наше время. Мы не должны быть сухими и чёрствыми, ведь нет ничего хуже равнодушия. Мы должны быть отзывчивыми и добрыми. Мы должны помогать людям!