"Моя любимая игрушка" Примерный план 1. Как эта игрушка попала ко мне. 2. Какая о??а (описание). 3. Как и с кем я в неё играю. 4. Почему это самая любимая моя игрушка. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ТЕМЫ: Имя прилагательное Имя сущес...

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Моя любимая игрyшка это мой мишка.Его зовyт Толя. Мне этy игрyшкy подарили бабyшка и дедyшка, на мой день рождения. Мой мишка белый совсем как полярный медведь, хвост короткий как y зайца, носик розовый, лапы большие. Я играю один (одна) y себя в комнате, не комy не даю моего любимого мишкy. Почемy это моя любимая игрyшка? Потомy что мне её подарили мои любимые бабyшка с дедyшкой!