Молчун родился на следующий год после Ворчуна. Кто из них старше и на сколько меся??ев, если молчун родился в январе, а Ворчун в августе?
Математика
Молчун родился на следующий год после Ворчуна. Кто из них старше и на сколько меся??ев, если молчун родился в январе, а Ворчун в августе?
Ответ(ы):
Гость:
ВОРЧУН СТАРШЕ НА 4 МЕСЯЦА ВРОДЕ ИЛИ НА 5, НО ВРОДЕ НА 4
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