Молчун родился на следующий год после Ворчуна. Кто из них старше и на сколько меся??ев, если молчун родился в январе, а Ворчун в августе?

Математика

Молчун родился на следующий год после Ворчуна. Кто из них старше и на сколько меся??ев, если молчун родился в январе, а Ворчун в августе?

Автор: Гость