Молекулярное и ионное уравнение реакции между растворами карбоната натрия и хлорида кальция 2) гидроксида бария и соляной кислоты
Химия
Молекулярное и ионное уравнение реакции между растворами карбоната натрия и хлорида кальция 2) гидроксида бария и соляной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+CaCl2=2NaCl+CaCO3 2Na(+)+CO3(2-)+Ca(2+)+2Cl(-)=2Na(+)+2Cl(-)+CaCO3 ионное Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O Ba(2+)+2OH(-)+2H(+)+2Cl(-)=Ba(2+)+2Cl(-)+2H2O ионное
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