Молю,прошу пожалуйста...Помогите составить уравнения и написать тип: Zn(OH)2 + HNO3 HNO3 + Na2O Al2O3 + Mg Hg + O2 MgO + H3PO4
Химия
Молю,прошу пожалуйста...Помогите составить уравнения и написать тип: Zn(OH)2 + HNO3 HNO3 + Na2O Al2O3 + Mg Hg + O2 MgO + H3PO4
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Переведите пожалуйста!!! A Scotsman, John Baird, invented the first TV in 1926, but his system could not broadcast sound and image at the same time...
Русский язык
Математика
Даю 15 баллов! Из пункта А вышел один автомобиль по марке Lamborgini, скорость которого равен 15 км/час. Через 3-ёх часов из пункта А вышел второ...