Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла,по 20кг в каждом.За день продали одно седьмую часть этого масла .Сколько килограммов масла осталось.?

Математика

Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла,по 20кг в каждом.За день продали одно седьмую часть этого масла .Сколько килограммов масла осталось.?

Автор: Гость