Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла,по 20кг в каждом.За день продали одно седьмую часть этого масла .Сколько килограммов масла осталось.?
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла,по 20кг в каждом.За день продали одно седьмую часть этого масла .Сколько килограммов масла осталось.?
Ответ(ы):
Гость:
56*20=1120 кг всего 1120/7*1=160 кг - это 1/7 часть 1120-160=960 кг осталось
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