Молодой человек, покупая товары, сначала уплатил первому продавцу половину своих денег, да еще один рубль; потом уплатил второму продавцу половину оставшихся денег, да еще два рубля и, наконец, уплатил третьему продавцу половин...
Алгебра
Молодой человек, покупая товары, сначала уплатил первому продавцу половину своих денег, да еще один рубль; потом уплатил второму продавцу половину оставшихся денег, да еще два рубля и, наконец, уплатил третьему продавцу половину оставшихся денег да еще один рубль. После этого у молодого человека совсем не осталось денег. Сколько денег было у молодого человека первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - Изначально Первому продавцу он дал: x/2 + 1 Второму дал: Третьему: Итого выходит что : Всё умножил на 2 : Ещё раз: Ответ : 3
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