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Молоко містить 3,6 % жиру, а скільки жиру міститься в 120кг молока?
Молоко містить 3,6 % жиру, а скільки жиру міститься в 120кг молока?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
120*0,036 джалджлвзалжзвлзжжвж
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