Молоко містить 3,6 % жиру, а скільки жиру міститься в 120кг молока?

Молоко містить 3,6 % жиру, а скільки жиру міститься в 120кг молока?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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