Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые

Русский язык
Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко-незаменимый продукт питания, содержит вещества жизненно необходимые человеку.
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