Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые

Русский язык

Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые

Автор: Гость