Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые
Русский язык
Молоко незаменимый продукт питания содержит вещества жизненно необходимые человеку . Нужно в этом предложении расставить запятые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко-незаменимый продукт питания, содержит вещества жизненно необходимые человеку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
География
Физика
Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 50 км/ч, на оставшейся части пути он половину времени ехал со скоростью 40 км/ч и другую полов...
Английский язык