Молярная масса сульфата металла(I) на 8 единиц больше молярной массы его иодида. Установите металл.

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Молярная масса сульфата металла(I) на 8 единиц больше молярной массы его иодида. Установите металл.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(молярная масса)= М(металл)2 SO4=2x+96(молярная масса SO4) М=М+I=х+127(молярная масса йода) 2х+96-х+127=8 3х=117 х=39 (Калий)
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