Молярная масса сульфата металла(I) на 8 единиц больше молярной массы его иодида. Установите металл.
Разное
Молярная масса сульфата металла(I) на 8 единиц больше молярной массы его иодида. Установите металл.
Ответ(ы):
Гость:
M(молярная масса)= М(металл)2 SO4=2x+96(молярная масса SO4) М=М+I=х+127(молярная масса йода) 2х+96-х+127=8 3х=117 х=39 (Калий)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите срочно решить задачу и написать условию правельно.Площадь дна коробочки,имеющей формы куба,равна 49см квадрат.чему равна общая площадь все...
Разное
Подробно ответить на вопрос (полторы страницы текста): Какие чувства вызвало у вас произведение "Бедная Лиза"
Разное
Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву- значных числа, которые перемножил. Результат он забыл, н...
Разное
№1 Шахматная доска состоит 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? №2 ...