Монголи в нашому краї часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави
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Монголи в нашому краї часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави
Ответ(ы):
Гость:
Средневековый город, как правило, возникал со временем на месте поселения, которое, в свою очередь, располагалось на берегу реки. Росту города способствовали многие факторы - пересечение торговых путей, выгодное географическое положение, рельеф местности, и так далее. В центре городов находилась городская ратуша, часто соединенная с замком главы города, церковь либо храм, рыночная площадь, источник пресной воды, вокруг центра города были учреждения управления, квартал зажиточных граждан, купеческий квартал, за ним по окружности - ремесленники, простые торговцы, казармы, ближе к стене города (при её наличии) - кварталы бедного населения, конюшни.
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