«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как ??ы должны стать достойными счастья» Помогите пожалуйста определить проблему и смысл высказывания
Обществознание
«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как ??ы должны стать достойными счастья» Помогите пожалуйста определить проблему и смысл высказывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том, что при помощи достижения счастья других людей, вы по настоящему становитесь счастливыми.
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