«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как ??ы должны стать достойными счастья» Помогите пожалуйста определить проблему и смысл высказывания

Обществознание

«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как ??ы должны стать достойными счастья» Помогите пожалуйста определить проблему и смысл высказывания

Автор: Гость