Мораль в качестве предмета этики определятся как а) устоявшиеся в обществе нормы морального поведения б) представление о добре и зле в) свойства личности, способствующее е й следовать добру г) нравственный уклад жи...

Мораль в качестве предмета этики определятся как а) устоявшиеся в обществе нормы морального поведения б) представление о добре и зле в) свойства личности, способствующее е й следовать добру г) нравственный уклад жизни какого либо сообщества, социальной, профессиональной группы людей д) способность ценностно - императивного освоения человеком социального мира и обоснования своего поведения через призму суждений.