Море, солнце, автобус, автомобиль, вагон, корабль, машина, ракета, трактор, трамвай, троллейбус - какие из слов со звуковым окончанием, а какие с нулевым окончанием

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Море, солнце, автобус, автомобиль, вагон, корабль, машина, ракета, трактор, трамвай, троллейбус - какие из слов со звуковым окончанием, а какие с нулевым окончанием

Автор: Гость