Море, солнце, автобус, автомобиль, вагон, корабль, машина, ракета, трактор, трамвай, троллейбус - какие из слов со звуковым окончанием, а какие с нулевым окончанием
Русский язык
Море, солнце, автобус, автомобиль, вагон, корабль, машина, ракета, трактор, трамвай, троллейбус - какие из слов со звуковым окончанием, а какие с нулевым окончанием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звуковые море.машина.ракета.трамвай. нулевые которые остались
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух кубиков с ребром 9 см сложили параллелепипед .каковы размеры параллелепип??да? длина,ширина,высота
Математика
Самая длиный мост в россии построен через волгу в городе саратов его длина 12 763м В ??итае есть мост через морской пролив длиной 36 км На сколько ...