Морфемный и словообразовательный разбор слова ВЫДЕЛИЛИСЬ
Русский язык
Морфемный и словообразовательный разбор слова ВЫДЕЛИЛИСЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделились- вы-приставка; дел-корень; и-суффикс; л-суффикс; и-оконч.; сь-постфикс. /Выделять/ся-/выделять/(Себя)--(суфф.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите однокоренное наречие с суффиксом - о . к словам поздний ,веселить, горячиться , низина , польза.
Алгебра
в выпуклом четырехугольнике abcd отмечены точки k l m и n середины сторон ad,ab,bc,cd соответственно.найдите отношение площади четырехугольника abc...
Математика
у портнихи было 2 одинаковых по длине куска ткани .от первого куска отрезали 3 метра ,а от 2 пять метров .в каком из этих кусков ткани осталось бол...