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Морфемный разбор слова - слюдяных
Морфемный разбор слова - слюдяных
Ответ(ы):
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[ых] окончание (людя) корень (н) суффикс (с) приставка
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