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Морфемный разбор слова приостоновится
Морфемный разбор слова приостоновится
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Приостановиться при — префикс (приставка) останов — корень и — суффикс ть — окончание ся — постфикс приостанови — основа слова
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