Морфемный разбор слова сделайте Слово: Естественное

Подумайте сами Морфемный и словообразовательный разбор слова (то, что условно обозначается цифрой 2) – это два взаимосвязанных этапа анализа структуры слова. А) План морфемного разбора Выписать слово в той форме, в какой оно представлено в предложении. Определить слово как часть речи (изменяемая или неизменяемая часть речи) . У изменяемого слова выделить окончание и указать его значение. Чтобы определить окончание, необходимо слово просклонять или проспрягать. Указать основу слова. Выделить корень слова; подобрать однокоренные слова. Выделить приставки, суффиксы, постфиксы, соединительные гласные (если они есть) ; подобрать другие слова с такими же приставками, суффиксами и т. д. , но с другим корнем. Б) План словообразовательного разбора Поставить слово в начальную форму. Указать основу слова и определить, является ли оно производным. Для производного слова подобрать словообразовательную пару (слово, от которого непосредственно образовано разбираемое слово) . Указать основу в производящем слове. Указать словообразовательные приставки, суффиксы, постфиксы (если они есть) . Указать способ образования слова. 1) При морфемном разборе анализируется та форма слова, которая представлена в конкретном тексте; при словообразовательном разборе – слово в начальной форме. 2) Основу разбираемой формы слова можно выделить всегда, окончание (включая нулевое окончание) выделяется только в изменяемых частях речи (нет окончаний у деепричастий, наречий, служебных частей речи и некоторых существительных и прилагательных) . 3) Чтобы определить, является ли слово производным, надо обратить внимание на состав его основы (в начальной форме!) . 4) Если основа начальной формы слова состоит из одного корня, то оно обычно является непроизводным. Исключения могут составить слова, которые образованы путём: (а) нулевой суффиксации; (б) перехода из одной части речи в другую. 5) Если основа начальной формы слова состоит из корня и приставки, суффикса и т. д. , такое слово обычно является производным. Исключения составляют некоторые бесприставочные глаголы. 6) Сложное слово всегда является производны я подсказку