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Морфемный разбор слова смажешь
Морфемный разбор слова смажешь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
с-приставка, маж-корень,ешь-суффикс, нулевое окончание.
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