Морфологический разбор слова информация, расшифровать, запись, бинокль, инженер, ??ртист, иллюстрация, магнитофон телевидение
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Морфологический разбор слова информация, расшифровать, запись, бинокль, инженер, ??ртист, иллюстрация, магнитофон телевидение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример: информация [и]-гл. ,удар./неудар. [н]-согл., мягкий или твёрдый, парный по этому признаку или нет также с глухостью и звонкостью. __________ 10 б. ,11 зв.
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