Морфологический разбор из трёх любых слов грязный или молоденькая или старенькая

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Морфологический разбор из трёх любых слов грязный или молоденькая или старенькая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Старенькая - прилагательное. Н.ф.- старенький. морфологические признаки: постоянные - качественное ; не постоянные - в ед.ч, в им.п, в ж.роде.
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