Морфологический разбор предложения разговор с другом

Гость: Гость:

(что?) разговор -существительное. Обозначает предмет. Н.ф - разговор 2 прост.пр - нарицательное,неодуш, м.р,2 скл непост .-ед.ч (И .п или В.п в зависимости от предложения ) 3 подлежащие, прямое дополнение .(тоже зависит о предложения)