Морфологический разбор причастия в предложении Наступает золотая осень приносящая дожди

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Морфологический разбор причастия в предложении Наступает золотая осень приносящая дожди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наступает золотая осень , приносящая дожди. 1)Приносящая (осень)- причастие. Осень (какая?) - приносящая, нач. ф.- приносящий.2)Пост. признаки: действит., наст. вр., несов. в., невозвр.;Непост. признаки: ед. ч., им. п., ж. р. 3)Осень (какая?)- приносящая, определение.
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