Морфологический разбор причастия в предложении Наступает золотая осень приносящая дожди

Гость: Гость:

Наступает золотая осень , приносящая дожди. 1)Приносящая (осень)- причастие. Осень (какая?) - приносящая, нач. ф.- приносящий.2)Пост. признаки: действит., наст. вр., несов. в., невозвр.;Непост. признаки: ед. ч., им. п., ж. р. 3)Осень (какая?)- приносящая, определение.