морфологический разбор слова КАЖЕТСЯ пожалуйста...
Русский язык
морфологический разбор слова КАЖЕТСЯ пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется - что делает? - глагол. Н.Ф._ казаться Несов.вид, возвратный, непереходный, 1 спряжение, в форме изъявит. накл., наст.вр., 3 лица, ед. числа.
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