морфологический разбор слова мимо нас

морфологический разбор слова мимо нас

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Мимо (кого?) нас-местоимение. 2)Начальная форма- он; личное, множественное число, 3-лицо. 3)Мимо (кого?) нас- дополнение.
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