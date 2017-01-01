Морфологический разбор слова назначьте
Разное
Морфологический разбор слова назначьте
Ответ(ы):
Гость:
Назначьте - глагол (что сделайте? - назначьте) - повелит. наклонение, совершенный вид, II скл., 2 лицо (вы назначьте).
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