Морфологический разбор слова назначьте

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Морфологический разбор слова назначьте
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Назначьте - глагол (что сделайте? - назначьте) - повелит. наклонение, совершенный вид, II скл., 2 лицо (вы назначьте).
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