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морфологический разбор слова родной
морфологический разбор слова родной
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Часть речи: прилагательное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род,
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