Морфологический разбор слова "встретят".
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Морфологический разбор слова "встретят".
Ответ(ы):
Гость:
Встретят - глагол. 1. (что сделают?) встретят. Н. ф. - встречать. 2. пост. пр.: 1 спр., соверш. вид, перех. непост. пр.: буд. вр., изъяв. нак., мн. ч., 3 лицо. 3. (что сделают?) встретят. (подчеркнуть как сказуемое в 3.)
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