Морфологический разбор слова ВЫШЕ
Морфологический разбор слова ВЫШЕ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Начальная форма: ВЫШЕ Часть речи: предлог Грамматика: Формы: выше Начальная форма: ВЫША Часть речи: существительное Грамматика: дательный падеж, прилагательное, единственное число, женский род, топоним, неодушевленное Формы: выша, выши, выше, вышу, вышей, вышею Начальная форма: ВЫСОКИЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных) Формы: высокий, высокого, высокому, высоким, высоком, высокая, высокой, высокую, высокою, высокое, высокие, высоких, высокими, высок, высока, высоко, высоки, выше, повыше, высочайший, наивысочайший, высший, наивысший, высочайшего, наивысочайшего, высшего, наивысшего, высочайшему, наивысочайшему, высшему, наивысшему, высочайшим, наивысочайшим, высшим, наивысшим, высочайшем, наивысочайшем, высшем, наивысшем, высочайшая, наивысочайшая, высшая, наивысшая, высочайшей, наивысочайшей, высшей, наивысшей, высочайшую, наивысочайшую, высшую, наивысшую, высочайшею, наивысочайшею, высшею, наивысшею, высочайшее, наивысочайшее, высшее, наивысшее, высочайшие, наивысочайшие, высшие, наивысшие, высочайших, наивысочайших, высших, наивысших, высочайшими, наивысочайшими, высшими, наивысшими