Морфологический разбор слова высунется, жёлтыми, клювиком.
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Морфологический разбор слова высунется, жёлтыми, клювиком.
Ответ(ы):
Гость:
1) Клювом - сущ., обознач. предмет 2) Н.ф. - клюв пост. признаки: нарицат. неодушевл. м.р. 2 скл. непост. признаки: ед.число Твор. падеж 3) дополнение (А контекста нет?)
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