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Морфологический разбор слова "знаменитая"
Морфологический разбор слова "знаменитая"
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1 . знаменитый — прилагательное, именительный падеж, единственное число, полная форма прилагательного, женский род
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