Морфологический разбор слова "знаменитая"

Морфологический разбор слова "знаменитая"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 . знаменитый — прилагательное, именительный падеж, единственное число, полная форма прилагательного, женский род
Похожие вопросы