Мороз украсил окно в комнате отметьте орфограмы на месте букв сколько можешь доказать 6 7 8 сколько не можешь 1 2 3 срочно надо плизз

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Мороз украсил окно в комнате отметьте орфограмы на месте букв сколько можешь доказать 6 7 8 сколько не можешь 1 2 3 срочно надо плизз
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Гость:
Шесть орфограмы, я думаю так
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